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Лавринович назвал причину срыва суда по его делу
14.09.2017 20:11

Эксклюзив  Лавринович назвал причину срыва суда по его делу  Видеорепортаж

Слушание по делу бывшего руководителя Министерства юстиции Украины Александра Лавриновича было перенесено судом в связи с отсутствием представителя стороны защиты на заседании. Об этом сам Лавринович сообщил в эксклюзивном комментарии телеканалу NewsOne.

"Это абсолютно банальная вещь, так как сообщение о времени заседания передали за несколько часов до того, как оно было назначено. Адвокат был на другом судебном процессе. Поэтому, он не мог появиться на сегодняшнем заседании. В Уголовно-процессуальном кодексе Украины предусмотрено обязательное присутствие защитника. В связи с этим судья принял решение перенести рассмотрение на завтра, 15 сентября, на 10:00 утра", - сказал он.

Также Лавринович отметил, что ждет от суда законного и справедливого решения.

"Я готов к любым действиям, которые могут быть сделаны теми, кто считает, что в Украине закон может быть только для избранных и только в той ситуации, когда это интересно тем, кто руководит судебной системой", - добавил бывший министр юстиции.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Генеральная прокуратура Украины вручила подозрение бывшему главе Министерства юстиции Украины Александру Лавриновичу.

Теги материала: суд, заседание, адвокат, Лавринович, видео
Новости СМИ2
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