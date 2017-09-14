Миротворцы на Донбассе: в ОБСЕ пока не знают, какой должна быть миссия

MIGnews.com.ua

Четкого понимания, какой должна быть миротворческая миссия ООН на Донбассе до сих пор нет. Такое заявление сделал генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер, сообщает 5 канал .

"Миссию должен согласовать Совбез ООН. Теперь же, если посмотреть на различные предложения, то четкого понимания еще нет, и процесс принятия такого решения будет сложным. ОБСЕ готова к консультациям, и готова предложить свои знания и экспертные навыки", - заявил Гремингер. При этом он отметил трехлетний опыт деятельности ОБСЕ в этом направлении и призвал стороны конфликта на Донбассе выполнять Минские соглашения.

Также Гремингер подчеркнул, что пока не известно, какой именно вариант предложения по миротворцах поддержит ОБСЕ. То есть непонятно, поддержат ли в организации предложение Киева о миротворцах на всем Донбассе.