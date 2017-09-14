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Четыре страны обратились в ОБСЕ и Совет Европы из-за украинского закона об образовании
14.09.2017 18:51

Четыре страны обратились в ОБСЕ и Совет Европы из-за украинского закона об образовании

Министры иностранных дел Болгарии, Венгрии, Греции и Румынии обратились в Министерство иностранных дел Украины и выразили свою обеспокоенность из-за образовательной реформы. Соответствующее заявление сделала глава болгарского внешнеполитического ведомства Екатерина Захариева, пишет БГНЕС.

"Мы, безусловно, обеспокоены, и не случайно есть совместная инициатива с коллегами из европейских стран, которых возможно коснется этот закон. И сегодня мы подписали письмо с министрами иностранных дел Венгрии, Румынии, Греции и Болгарии к министру иностранных дел Украины, в котором мы сигнализируем о том, чтобы этот закон не коснулся прав меньшинств и образования на родном языке. Мы отправим такое же письмо в Совет Европы и ОБСЕ", - заявила Захариева.

При этом она подчеркнула, что в Киеве пообещали - закон не повлияет на изучение европейских языков и он направлен на укрепление украинского языка.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил руководителю Министерства иностранных дел Павлу Климкину и главе Министерства образования и науки Лилии Гриневич разъяснить послам стран Европейского союза положение о языке обучения, представленные в законе "Об образовании".

Теги материала: МИД, Украина, Болгария, Венгрия, Румыния, образование, реформа
Новости СМИ2
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