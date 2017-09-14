Четыре страны обратились в ОБСЕ и Совет Европы из-за украинского закона об образовании

MIGnews.com.ua

Министры иностранных дел Болгарии, Венгрии, Греции и Румынии обратились в Министерство иностранных дел Украины и выразили свою обеспокоенность из-за образовательной реформы. Соответствующее заявление сделала глава болгарского внешнеполитического ведомства Екатерина Захариева, пишет БГНЕС .

"Мы, безусловно, обеспокоены, и не случайно есть совместная инициатива с коллегами из европейских стран, которых возможно коснется этот закон. И сегодня мы подписали письмо с министрами иностранных дел Венгрии, Румынии, Греции и Болгарии к министру иностранных дел Украины, в котором мы сигнализируем о том, чтобы этот закон не коснулся прав меньшинств и образования на родном языке. Мы отправим такое же письмо в Совет Европы и ОБСЕ", - заявила Захариева.

При этом она подчеркнула, что в Киеве пообещали - закон не повлияет на изучение европейских языков и он направлен на укрепление украинского языка.