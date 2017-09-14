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В Польше появилось новое генконсульство Украины
14.09.2017 18:47

В Польше появилось новое генконсульство Украины  Фоторепортаж

Церемония открытия почетного консульства Украины состоялась в городе Ополе в Польше в четверг, 14 сентября. Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица на своей странице в Twitter.

"На карте Польши от сегодня еще одна консульское учреждение Украины - Почетное консульство Украины в г.Ополе (ул. Краковская 9) Успехов!", - говорится в сообщении.

Также стало известно, что почетным консулом стала Ирина Пордзик.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, руководитель департамента иностранных дел курдского региона Ирака Фалах Мустафа заявил, что Украина открыла почетное консульство в столице Иракского Курдистана городе Эрбиль.

Также напомним, что во вторник, 4 апреля, в Украине возобновили свою работу консульские учреждения Республики Польша.

Теги материала: Украина, Польша, консульство, открытие, Андрей Дещица, фото
Новости СМИ2
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