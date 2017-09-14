В Польше появилось новое генконсульство Украины

MIGnews.com.ua

Церемония открытия почетного консульства Украины состоялась в городе Ополе в Польше в четверг, 14 сентября. Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица на своей странице в Twitter.

"На карте Польши от сегодня еще одна консульское учреждение Украины - Почетное консульство Украины в г.Ополе (ул. Краковская 9) Успехов!", - говорится в сообщении.

Также стало известно, что почетным консулом стала Ирина Пордзик.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, руководитель департамента иностранных дел курдского региона Ирака Фалах Мустафа заявил, что Украина открыла почетное консульство в столице Иракского Курдистана городе Эрбиль .