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Сакварелидзе вручили подозрение из-за событий на границе во время обеда в ресторане
14.09.2017 18:20

Сакварелидзе вручили подозрение из-за событий на границе во время обеда в ресторане  Видеорепортаж

Сотрудники правоохранительных органов вручили подозрение бывшему заместителю генерального прокурора Украины Давиду Сакварелидзе по факту прорыва государственной границы экс-главой Одесской областной государственной администрации Михаилом Саакашвили и его сторонниками. Об этом сообщает сам Сакварелидзе на своей странице в Facebook.

Сакварелидзе сообщили о подозрении в совершении ряда правонарушений из-за событий на украинско-польской границе 10 сентября.

Сотрудник правоохранительных органов прибыл к бывшему заместителю генерального прокурора, когда тот обедал в одном из заведений общественного питания во Львове. Он зачитал подозрение политику в присутствии его адвоката и сторонников.

Сакварелидзе подозревают в совершении правонарушений, которые предусмотрены ст.332, ч.4 ст.342 и ч.2 ст.342 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, суд во Львове арестовал одного из участников столкновений с сотрудниками правоохранительных органов во время незаконного пересечения границы бывшим руководителем Одесской областной государственной администрации Михаилом Саакашвили.

Теги материала: Сакварелидзе, подозрение, граница, правоохранители, видео
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