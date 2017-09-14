Сакварелидзе вручили подозрение из-за событий на границе во время обеда в ресторане

Сотрудники правоохранительных органов вручили подозрение бывшему заместителю генерального прокурора Украины Давиду Сакварелидзе по факту прорыва государственной границы экс-главой Одесской областной государственной администрации Михаилом Саакашвили и его сторонниками. Об этом сообщает сам Сакварелидзе на своей странице в Facebook.
Сакварелидзе сообщили о подозрении в совершении ряда правонарушений из-за событий на украинско-польской границе 10 сентября.
Сотрудник правоохранительных органов прибыл к бывшему заместителю генерального прокурора, когда тот обедал в одном из заведений общественного питания во Львове. Он зачитал подозрение политику в присутствии его адвоката и сторонников.
Сакварелидзе подозревают в совершении правонарушений, которые предусмотрены ст.332, ч.4 ст.342 и ч.2 ст.342 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, суд во Львове арестовал одного из участников столкновений с сотрудниками правоохранительных органов во время незаконного пересечения границы бывшим руководителем Одесской областной государственной администрации Михаилом Саакашвили.