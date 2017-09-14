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Из-за мигрантов США ввели санкции против четырех стран
14.09.2017 17:51

Из-за мигрантов США ввели санкции против четырех стран

Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки заявило о введении визовых санкций против четырех стран, среди которых Гвинея, Камбоджа, Сьерра-Леоне и Эритрея. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Санкции ввели в связи с отказом указанных стран принимать своих граждан, которые были высланы с территории Соединенных Штатов Америки.

"Граждане США страдают из-за отказов правительств других стран принимать своих граждан", - сказал исполняющий обязанности иммиграционной и таможенной полиции Соединенных Штатов Америки Томас Хоман.

Санкции предусматривают полное прекращение выдачи туристических и деловых виз дипмиссией США в Эритрее. Посольства в Гвинее, Камбодже и Сьерра-Леоне перестанут выдавать такие визы местным чиновникам. В то же время в Камбодже под визовое эмбарго попадут только высокопоставленные работники Министерства иностранных дел и члены их семей. В Сьерра-Леоне это коснется всех сотрудников внешнеполитического ведомства и иммиграционных служб.

В то же время, в отношении Гвинеи ввели более жесткие санкции. Посольство Соединенных Штатов Америки в стране прекратит выдачу туристических и бизнес-виз всем правительственным чиновникам и членам их семей. Также у них не будет возможности отправиться в США на учебу и в рамках программ обмена.

Как сообщал MIGnews.com.uа, решение президента США Дональда Трампа о временном запрете на въезд беженцев в страну было отвергнуто апелляционным судом Соединенных Штатов Америки в Нью-Йорке.

Теги материала: США, Камбоджа, Сьерра-Леоне, Гвинея, санкции, мигранты
Новости СМИ2
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