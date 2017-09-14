Европейский союз продлил антироссийские санкции

MIGnews.com.ua

Совет Европейского союза принял решение о продлении санкций против Российской Федерации до 15 марта 2018 года. Об этом сообщается на сайте Совета Евросоюза.

Санкции предполагают арест активов и запрет на въезд в страны-участницы Европейского союза, они распространяются на 149 физических и 38 юридических лиц.

Отмечается, что из санкционного перечня исключили четырех человек в связи с их смертью. Из прошлых санкционных перечней провели слияние трех юридических лиц, их названия исчезли из списка, однако Европейский союз внес в перечень новую структуру.

Также сообщается, что правовой акт о продлении санкций в Официальном журнале Европейского союза опубликуют 15 сентября.