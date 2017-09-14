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В Харьковской области пограничники задержали разыскиваемого Интерполом россиянина
14.09.2017 16:33

В Харьковской области пограничники задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

Пограничники Харьковского отряда задержали российского гражданина, который находился в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что срабатывание базы данных Интерпола на мужчину в возрасте 52 лет произошло во время проведения мероприятий пограничного контроля. Россиянин разыскивался в Украине за "присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". После задержания сотрудники Государственной пограничной службы Украины проинформировали представителей Национальной полиции.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Одесской области пограничники обнаружили старинный киотный крест, который пытался переместить через границу гражданин Молдовы. Церковный предмет, изготовленный из металла, похожего на медь длиной 13 см, вероятно, составляет культурную и историческую ценность.

Теги материала: ГПСУ, пограничники, задержание, международный розыск, Интерпол, Россия
Новости СМИ2
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