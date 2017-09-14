В Харьковской области пограничники задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

MIGnews.com.ua

Пограничники Харьковского отряда задержали российского гражданина, который находился в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что срабатывание базы данных Интерпола на мужчину в возрасте 52 лет произошло во время проведения мероприятий пограничного контроля. Россиянин разыскивался в Украине за "присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". После задержания сотрудники Государственной пограничной службы Украины проинформировали представителей Национальной полиции.