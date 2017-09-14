Мама Лободы официально отказалась от депутатства

Депутат городского совета города Ирпень Киевской области Наталья Лобода планирует досрочно прекратить свои депутатские полномочия. Соответствующее заявление она подала в городской совет Ирпеня, сообщает мэр города Владимир Карплюк на своей странице в Facebook.
Заявление депутата рассмотрят на следующей сессии городского совета Ирпеня.
"К решению Натальи Васильевны отношусь с пониманием, ведь она в последнее время подвергалась нападкам в СМИ, которые существенно повлияли на состояние его здоровья. Жители Ирпеня, особенно ее избирательного округа, обязаны Наталье Васильевне Лободе за активное депутатскую деятельность и активное участие в деле сохранения и защиты зеленых зон", - говорится в сообщении.
Известно, что Наталья Лобода приходится матерью известной певице Светлане Лободе.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в понедельник, 1 сентября, стало известно, что известная украинская певица Светлана Лобода стала ведущей на российском телеканале МУЗ-ТВ.