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Мама Лободы официально отказалась от депутатства
14.09.2017 16:18

Мама Лободы официально отказалась от депутатства

Депутат городского совета города Ирпень Киевской области Наталья Лобода планирует досрочно прекратить свои депутатские полномочия. Соответствующее заявление она подала в городской совет Ирпеня, сообщает мэр города Владимир Карплюк на своей странице в Facebook.

Заявление депутата рассмотрят на следующей сессии городского совета Ирпеня.

"К решению Натальи Васильевны отношусь с пониманием, ведь она в последнее время подвергалась нападкам в СМИ, которые существенно повлияли на состояние его здоровья. Жители Ирпеня, особенно ее избирательного округа, обязаны Наталье Васильевне Лободе за активное депутатскую деятельность и активное участие в деле сохранения и защиты зеленых зон", - говорится в сообщении.

Известно, что Наталья Лобода приходится матерью известной певице Светлане Лободе.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в понедельник, 1 сентября, стало известно, что известная украинская певица Светлана Лобода стала ведущей на российском телеканале МУЗ-ТВ.

Теги материала: Ирпень, горсовет, депутат, заявление, Лобода
Новости СМИ2
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