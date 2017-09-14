Лутковская вывезла из оккупированного Донбасса еще 19 человек

MIGnews.com.ua

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская забрала еще 19 человек из временно неподконтрольной территории Донецкой области. Об этом сообщает руководитель Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Богдан Крикливенко на своей странице в Facebook.

Помимо этого, он добавил, что в настоящее время удалось переместить из оккупированных территорий уже 178 человек.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, глава объединенного центра координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местанахождения без вести пропавших в районе проведения антитеррористической операции при Службе безопасности Украины Юрий Качанов заявил, что украинская сторона готова идти на компромисс в вопросе обмена заложников .