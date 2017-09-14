Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Лутковская вывезла из оккупированного Донбасса еще 19 человек
14.09.2017 15:24

Лутковская вывезла из оккупированного Донбасса еще 19 человек  Фоторепортаж

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская забрала еще 19 человек из временно неподконтрольной территории Донецкой области. Об этом сообщает руководитель Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Богдан Крикливенко на своей странице в Facebook.

Помимо этого, он добавил, что в настоящее время удалось переместить из оккупированных территорий уже 178 человек.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, глава объединенного центра координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местанахождения без вести пропавших в районе проведения антитеррористической операции при Службе безопасности Украины Юрий Качанов заявил, что украинская сторона готова идти на компромисс в вопросе обмена заложников.

Также напомним, что советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит сообщил, что в так называемой Донецкой народной республике растет количество пленных граждан Украины, которые недавно пересекли линию разграничения.

Теги материала: Донбасс, Валерия Лутковская, омбудсмен, фото
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [30] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Закарпатской области разоблачили помощника нардепа на взятке в 150 тысяч гривен
Важное
В Закарпатской области разоблачили помощника нардепа на взятке в 150 тысяч гривен  Фоторепортаж
Миротворцы на Донбассе: в ОБСЕ пока не знают, какой должна быть миссия
Важное
Миротворцы на Донбассе: в ОБСЕ пока не знают, какой должна быть миссия
В Польше появилось новое генконсульство Украины
Важное
В Польше появилось новое генконсульство Украины  Фоторепортаж
В "ЛНР" заявили, что размещение на Донбассе миротворцев будет объявлением войны
Важное
В "ЛНР" заявили, что размещение на Донбассе миротворцев будет объявлением войны
В Госдуме РФ выступили против миротворцев на украинской границе
Важное
В Госдуме РФ выступили против миротворцев на украинской границе
Порошенко озвучил зарплату военных на первой линии в зоне АТО
Важное
Порошенко озвучил зарплату военных на первой линии в зоне АТО

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Лавринович назвал причину срыва суда по его делу
Эксклюзив  Лавринович назвал причину срыва суда по его делу  Видеорепортаж
14.09.2017
Стали известны подробности пожара на рынке "Колибрис"
Эксклюзив  Стали известны подробности пожара на рынке "Колибрис"  Видеорепортаж
14.09.2017
Тимошенко рассказала, какой закон должен принять первым честный президент
Эксклюзив  Тимошенко рассказала, какой закон должен принять первым честный президент
13.09.2017
Тимошенко: Я не боялась суда Януковича и не боюсь Порошенко
Эксклюзив  Тимошенко: Я не боялась суда Януковича и не боюсь Порошенко
13.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика