В "ЛНР" заявили, что размещение на Донбассе миротворцев будет объявлением войны

MIGnews.com.ua

Размещение миротворческой миссии на всей территории Донбасса будет означать объявление войны. Такое заявление сделал "исполняющий обязанности министра иностранных дел" так называемой Луганской народной республики Владислав Дейнего, пишет РБК .

"Любые попытки продвигать вооруженные силы на территорию другого государства - это называется "объявление войны". Они хотят объявить войну? Они ее получат", - заявил Дейнего.

Вместе с тем он отметил, что Государственный департамент Соединенных Штатов Америки имеет полное право распоряжаться контингентом миротворцев ООН, поскольку Вашингтон его финансирует.

"Какое отношение Госдеп имеет к "ЛНР" и России? Кто им давал право голоса в этом вопросе? Почему не на луне, почему не на границе Австрии с Австралией, которые они постоянно путают?" - отметил Дейнего.