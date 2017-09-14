Верховный суд Украины отказался рассматривать жалобу "Газпрома"

MIGnews.com.ua

Верховный суд Украины отказался рассматривать дело "Газпрома" по взысканию 172 миллиардов гривен штрафа и пени. Такое заявление сделала начальник Управления обеспечения взаимодействия со СМИ и издательской деятельности ВСУ Екатерина Вороненко, пишет УНН.

"Газпрому" отказано в принятии дела к рассмотрению Верховным судом", - заявила Вороненко.

Напомним, в конце августа 2017 года ПАО "Газпром" направил в Верховный суд Украины жалобу на решение Высшего хозяйственного суда об отклонении кассационной жалобы компании на решение по взысканию штрафа и пени в размере 172 миллиардов гривен.