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Верховный суд Украины отказался рассматривать жалобу "Газпрома"
14.09.2017 14:59

Верховный суд Украины отказался рассматривать жалобу "Газпрома"

Верховный суд Украины отказался рассматривать дело "Газпрома" по взысканию 172 миллиардов гривен штрафа и пени. Такое заявление сделала начальник Управления обеспечения взаимодействия со СМИ и издательской деятельности ВСУ Екатерина Вороненко, пишет УНН.

"Газпрому" отказано в принятии дела к рассмотрению Верховным судом", - заявила Вороненко.

Напомним, в конце августа 2017 года ПАО "Газпром" направил в Верховный суд Украины жалобу на решение Высшего хозяйственного суда об отклонении кассационной жалобы компании на решение по взысканию штрафа и пени в размере 172 миллиардов гривен.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что НАК "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" провели первый раунд переговоров в рамках отдельного промежуточного решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа.

Теги материала: Верховный суд, Газпром, отказ
Новости СМИ2
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