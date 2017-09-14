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Петр Порошенко назвал главные факторы роста бизнеса и бюджета в Украине
14.09.2017 13:37

Петр Порошенко назвал главные факторы роста бизнеса и бюджета в Украине

В четверг, 14 сентября, президент Украины Петр Порошенко на встрече с представителями украинского и иностранного бизнеса назвал факторы, которые привели к росту доходов в бюджет, о чем сообщил журналист Святослав Цеголко на странице в Twitter.

"Доходы бюджета выросли благодаря детенизации, борьбе с коррупцией и децентрализации", - сказал Порошенко.

Как сообщал MIGnews.com.uа, президент Украины Петр Порошенко назвал зарплату, которую выплачивают военнослужащим на первой линии в зоне проведения антитеррористической операции.

Также Порошенко уверен, что усиление мотивации тех, кто находится на первой и второй линии соприкосновения, является важной задачей.

Ранее сообщалось, что Германия предоставит Украине 10 миллионов долларов на развитие малого и среднего бизнеса. По полученным данным, Немецкое общество инвестиций и развития внесет 10 миллионов долларов в фонд Emerging Europe Growth Fund III (EEGF III), который облегчит украинским предприятиям малого и среднего бизнеса доступ к долгосрочному финансированию.

Теги материала: Петр Порошенко, бюджет, бизнес, рост
Новости СМИ2
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