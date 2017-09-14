Петр Порошенко назвал главные факторы роста бизнеса и бюджета в Украине

MIGnews.com.ua

В четверг, 14 сентября, президент Украины Петр Порошенко на встрече с представителями украинского и иностранного бизнеса назвал факторы, которые привели к росту доходов в бюджет, о чем сообщил журналист Святослав Цеголко на странице в Twitter.

"Доходы бюджета выросли благодаря детенизации, борьбе с коррупцией и децентрализации", - сказал Порошенко.

Как сообщал MIGnews.com.uа, президент Украины Петр Порошенко назвал зарплату, которую выплачивают военнослужащим на первой линии в зоне проведения антитеррористической операции.

Также Порошенко уверен, что усиление мотивации тех, кто находится на первой и второй линии соприкосновения, является важной задачей.