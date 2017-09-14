В прокуратуре Киева рассказали, когда объявят результаты расследования убийства Вороненкова

MIGnews.com.ua

Прокуратура Киева в скором времени объявит результаты расследования убийства бывшего депутата Государственной думы Российской Федерации Дениса Вороненкова. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец на своей странице в Facebook.

"Распространенная в российских СМИ информация о том, что органы прокуратуры Украины сообщили российской стороне сведения о результатах расследования убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, не соответствует действительности", - написала Максимец.

При этом она подчеркнула, что сейчас следствие по этому делу, которое проводит столичная прокуратура, находится на завершающей стадии.