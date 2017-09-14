В прокуратуре Киева рассказали, когда объявят результаты расследования убийства Вороненкова

Прокуратура Киева в скором времени объявит результаты расследования убийства бывшего депутата Государственной думы Российской Федерации Дениса Вороненкова. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец на своей странице в Facebook.
"Распространенная в российских СМИ информация о том, что органы прокуратуры Украины сообщили российской стороне сведения о результатах расследования убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, не соответствует действительности", - написала Максимец.
При этом она подчеркнула, что сейчас следствие по этому делу, которое проводит столичная прокуратура, находится на завершающей стадии.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что заказчик убийства бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова находится на территории Российской Федерации.