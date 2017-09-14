В Госдуме РФ выступили против миротворцев на украинской границе

Государственная Дума Российской Федерации против размещения миротворческой миссии ООН на границе России и Украины. Такое заявление сделал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, пишет Корреспондент.
По словам российского политика, о размещении миротворцев на границе и речи быть не может, ведь Украина и Россия не воюют.
"С таким же удовольствием Госдеп США мог предложить разместить вооруженные силы миротворцев на границе Украины и Польши, Белоруссии и России, России и Китая, Китая и Индии", - заявил Новиков.
При этом он подчеркнул, что миротворцев нужно разместить именно на линии разграничения.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что переговоры по введению миротворческой миссии на Донбасс еще не начались.