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Тимошенко рассказала, какой закон должен принять первым честный президент
13.09.2017 21:59

Эксклюзив  Тимошенко рассказала, какой закон должен принять первым честный президент

Закон об импичменте президента должен быть первым законом, который принимает честный президент с хорошими намерениями. Такое заявление сделала фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире программы "Большое интервью" на телеканале NewsOne.

"Если президент придет по-настоящему честный и с хорошими намерениями, то первым, что он поставит - законопроект об импичменте президента. Чтобы люди знали, что, если очередной президент опять занимается коррупцией, своими личными делами, а не страной, нарушает Конституцию и узурпирует власть, - ему путь к импичменту. Сегодня такой путь, к сожалению, закрыт", - сказала она.

Она уточнила, что закон об импичменте еще не является самим импичментом.

"Потому что нельзя каждый раз революциями и Майданами свергать очередного продажного барыгу на должности президента", - добавила политик.

Как сообщал MIGnews.com.ua, глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что президент Украины Петр Порошенко поставил перед собой задачу не допустить ее к президентским выборам.

Теги материала: Юлия Тимошенко, закон, импичмент, коррупция
Новости СМИ2
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