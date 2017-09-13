Саакашвили сообщил, когда приедет в Киев

MIGnews.com.ua

Бывший руководитель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили планирует приехать в Киев 19 сентября. Такое заявление он сделал в ходе выступления в Черновцах, передает NewsOne.

"Я пройду еще по нескольким городам, потом мы переместимся в Киев. 19, это день, насколько я слышал, архангела Михаила - хранителя Киева. Надо Киев срочно спасать. Мы все переместимся в Киев и там будем находиться. Это будет начало", - сказал он.

Также он заверил, что через несколько недель "нас будет гораздо больше". Третий президент Грузии заявил, что спустя некоторое время "все закончится так же, как закончилось в пропускном пункте "Шегини".

"Откроется дорога, но для олигархов - в ту сторону, а для Украины - вперед", - подытожил Саакашвили.