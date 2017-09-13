Тимошенко: Я не боялась суда Януковича и не боюсь Порошенко

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Глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что президент Украины Петр Порошенко поставил перед собой задачу не допустить ее к президентским выборам. Об этом она сообщила в эфире программы "Большое интервью" на телеканале NewsOne.

"Порошенко собрал специальное совещание, где поставил задание перед силовиками просто уничтожить нашу команду и меня лично. Открыть уголовное производство, начать судилище. Возможно, они даже Киреева подключат к этому делу. Привлечь меня к уголовной ответственность за то, что я якобы незаконно пересекла границу, и не допустить меня к президентским выборам", - сказала глава фракции "Батькивщина".

Также она добавила, что президент бросал бумаги, кричал на своих подчиненных силовиков, требуя немедленной подачи в Верховную Раду Украины представления на снятие с нее депутатской неприкосновенности.

"Господин президент, хочу сказать, что собственными руками напишу заявление на снятие с меня неприкосновенности. Я не боялась суда Януковича и я не боюсь Петра Алексеевича и его репрессий", - подчеркнула Тимошенко.