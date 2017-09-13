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Саакашвили: Украинская власть скорее умрет, чем проведет выборы
13.09.2017 20:44

Саакашвили: Украинская власть скорее умрет, чем проведет выборы  Видеорепортаж

Власть Украины не хочет проводить досрочные выборы в связи с тем, что ей некуда бежать. Такое заявление сделал бывший глава Одесской областной государственной администрации, третий президент Грузии Михаил Саакашвили в Черновцах, куда он прибыл в рамках своего тура по регионам Украины, передает NewsOne.

"Украинская власть скорее умрет, чем проведет выборы. Им некуда бежать", - сказал он.

Кроме того, он добавил, что у бывшего президента Украины Виктора Януковича было куда бежать, так как у него "хотя бы в Ростове и Подмосковье что-то есть".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили сообщил, что хочет поехать в тур по городам Украины, в том числе в Киев, Ровно и Днепр.

Теги материала: Михаил Саакашвили, власть, досрочные выборы, видео
Новости СМИ2
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