Саакашвили: Украинская власть скорее умрет, чем проведет выборы

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Власть Украины не хочет проводить досрочные выборы в связи с тем, что ей некуда бежать. Такое заявление сделал бывший глава Одесской областной государственной администрации, третий президент Грузии Михаил Саакашвили в Черновцах, куда он прибыл в рамках своего тура по регионам Украины, передает NewsOne.

"Украинская власть скорее умрет, чем проведет выборы. Им некуда бежать", - сказал он.

Кроме того, он добавил, что у бывшего президента Украины Виктора Януковича было куда бежать, так как у него "хотя бы в Ростове и Подмосковье что-то есть".