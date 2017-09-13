СБУ задержала одного из-топ чиновников "Укрзализныци" на взятке

MIGnews.com.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали первого заместителя руководителя департамента аудита и контроля ПАО "Укрзализныця" Джакели Вахтанга во время получения им первой части неправомерной выгоды в размере 70 тысяч долларов. Об этом сообщает заместитель главы Министерства инфраструктуры Юрий Лавренюк на своей странице в Facebook.

Джакели требовал указанную сумму за решение вопроса о назначении на одну из руководящих должностей в "Укрзализныце". Всего он планировал получить 300 тысяч долларов.

"О необходимости немедленного освобождения этой одиозной личности из рядов ПАО "УЗ" Министр Владимир Омелян подчеркивал неоднократно, а сегодня мы все увидели результаты ее "работы", - говорится в сообщении.