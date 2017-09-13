Климкин: Россия не допускает украинских консулов к Грибу

Российская Федерация не допускает украинских консулов к гражданину Украины Павлу Грибу, который был похищен в Беларуси. Об этом сообщил руководитель Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Укринформ.
"Похищение Павла с территории Беларуси - это чрезвычайно серьезное дело, и нам нужно выяснить, как это произошло. Для этого мы отслеживаем информацию из разных источников. Россия не допускает к Грибу наших консулов, но мы будем давить всеми возможными способами, и как только выясним все обстоятельства, за этим последуют дальнейшие шаги", - сказал он.
Помимо этого, министр иностранных дел Украины прокомментировал заявления, которыми обменялись внешнеполитические ведомства Украины и Беларуси после похищения Гриба.
"А по поводу обмена резкими заявлениями, то дело же не в этом, а в том, что каждая страна должна контролировать то, что происходит на ее территории - это составляющая суверенитета. И как только мы будем иметь полную картину того, что произошло с Грибом, за этим также последуют шаги", - подчеркнул Климкин.
Как сообщал MIGnews.com.uа, постпред Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал комиссара Совета Европы по правам человека Нилса Мужниекса принять необходимые меры, чтобы освободить украинского гражданина Павла Гриба, которого незаконно удерживают в Российской Федерации.