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Порошенко озвучил зарплату военных на первой линии в зоне АТО
13.09.2017 19:38

Порошенко озвучил зарплату военных на первой линии в зоне АТО

Президент Украины Петр Порошенко назвал зарплату, которую выплачивают военнослужащим на первой линии в зоне проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"У нас на первой линии нет никого, кто бы получал меньше 17 тысяч гривен", - сказал он, добавив, что военные, которые служат на первой линии, получают доплату в размере десяти тысяч гривен.

Также Порошенко уверен, что усиление мотивации тех, кто находится на первой и второй линии соприкосновения, является важной задачей.

"Уверен в том, что сейчас, когда мы начинаем программу оружейно-технического осовременивания армии, когда мы должны его выводить на уровень 21-го века, мы должны обеспечить целевое финансирование Государственной целевой программы реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса и найти ресурсы", - указал президент.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, президент Украины Петр Порошенко заявил, что тысячи украинских военнослужащих получили ранения во время обороны Украины от российской агрессии.

Теги материала: Донбасс, АТО, Петр Порошенко, военнослужащие, зарплата
Новости СМИ2
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