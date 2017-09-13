Порошенко озвучил зарплату военных на первой линии в зоне АТО

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко назвал зарплату, которую выплачивают военнослужащим на первой линии в зоне проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"У нас на первой линии нет никого, кто бы получал меньше 17 тысяч гривен", - сказал он, добавив, что военные, которые служат на первой линии, получают доплату в размере десяти тысяч гривен.

Также Порошенко уверен, что усиление мотивации тех, кто находится на первой и второй линии соприкосновения, является важной задачей.

"Уверен в том, что сейчас, когда мы начинаем программу оружейно-технического осовременивания армии, когда мы должны его выводить на уровень 21-го века, мы должны обеспечить целевое финансирование Государственной целевой программы реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса и найти ресурсы", - указал президент.