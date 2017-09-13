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Суд арестовал участника "прорыва Саакашвили"
13.09.2017 19:30

Суд арестовал участника "прорыва Саакашвили"

Суд во Львове арестовал одного из участников столкновений с сотрудниками правоохранительных органов во время незаконного пересечения границы бывшим руководителем Одесской областной государственной администрации Михаилом Саакашвили. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

Участник столкновений арестован на два месяца без права внесения залога.

"За позорное нападение на пограничников, защитников государственной границы Украины, сегодня во Львове одному из нападавших судом избрана мера пресечения - арест на два месяца без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, десять сотрудников Государственной пограничной службы Украины оказались в Военно-медицинском центре во Львове после столкновений с активистами на КПП "Шегини".

Теги материала: граница, пограничники, суд, арест, Михаил Саакашвили
Новости СМИ2
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