Климкин: Законопроект о реинтеграции Донбасса не меняет логики минского процесса

MIGnews.com.ua

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин утверждает, что проект закона о реинтеграции Донбасса не противоречит минскому процессу. Об этом он рассказал в интервью Укринформу .

"На самом деле, есть только одна страна, действия которой не соответствуют минскому процессу, - это Россия. В минских договоренностях четко записано, что все иностранные войска должны быть выведены... Мы проинформировали наших партнеров об общей логике этого законопроекта (о реинтеграции Донбасса, - ред.), и она не вызвала вопросов, ведь мы никоим образом не меняем логики минского процесса", - заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.

При этом министр отметил, что подобный документ нужно было принять давно, ведь "в случае с Крымом мы имеем классический пример оккупации".

Относительно Донбасса, то, по словам Климкина, там произошла классическая и гибридная оккупация.

"Поэтому нам даже с правовой точки зрения нужно правовое определение, что такое оккупация в случае Донбасса, поскольку он является оккупированным именно Российской Федерацией", - подчеркнул глава украинского МИДа.