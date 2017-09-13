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Климкин: Законопроект о реинтеграции Донбасса не меняет логики минского процесса
13.09.2017 18:52

Климкин: Законопроект о реинтеграции Донбасса не меняет логики минского процесса

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин утверждает, что проект закона о реинтеграции Донбасса не противоречит минскому процессу. Об этом он рассказал в интервью Укринформу.

"На самом деле, есть только одна страна, действия которой не соответствуют минскому процессу, - это Россия. В минских договоренностях четко записано, что все иностранные войска должны быть выведены... Мы проинформировали наших партнеров об общей логике этого законопроекта (о реинтеграции Донбасса, - ред.), и она не вызвала вопросов, ведь мы никоим образом не меняем логики минского процесса", - заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.

При этом министр отметил, что подобный документ нужно было принять давно, ведь "в случае с Крымом мы имеем классический пример оккупации".

Относительно Донбасса, то, по словам Климкина, там произошла классическая и гибридная оккупация.

"Поэтому нам даже с правовой точки зрения нужно правовое определение, что такое оккупация в случае Донбасса, поскольку он является оккупированным именно Российской Федерацией", - подчеркнул глава украинского МИДа.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, заместитель главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что законопроект о реинтеграции Донбасса будет готов к концу сентября.

Теги материала: МИД, Павел Климкин, Донбасс, реинтеграция, законопроект
Новости СМИ2
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