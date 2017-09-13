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СБУ обыскала дом главы Киевского представительства "Батькивщины"
13.09.2017 17:59

СБУ обыскала дом главы Киевского представительства "Батькивщины"

Сотрудники Службы безопасности Украины обыскали дом председателя Киевской областной партийной организации ВО "Батькивщина" Константина Бондарева.  Об этом рассказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, сообщает Интерфакс-Украина. 

"Проводятся следственные действия в рамках уголовного производства по ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество)", - отметила Гитлянская.

В то же время в пресс-службе "Батькивщины" заявили, что в среду, 13 сентября, около 30 человек в форме с нашивками "СБУ" ворвались в дом Бондарева под Вышгородом (Киевская область). При этом адвокаты политика не смогли попасть в здание.

Также на место событий прибыл народный депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко. Он выяснил, что представители Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области проводят в доме обыск. Следственные действия проводили с грубым нарушением законодательства, поскольку при обыске не присутствовали правозащитники Бондарева. По словам Власенко, это уже третий обыск в доме главы облорганизации партии за три дня.

Во фракции обыски связывают с давлением на оппозицию и, в том числе, с последними решениями Киевского областного совета, который возглавляет  представитель "Батькивщины" Анна Старикова. Партия обратилась в СБУ с просьбой разъяснить ситуацию.

Как сообщал MIGnews.com.ua, сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности пришли с обысками в ПАО "Укрзализныця".

Теги материала: СБУ, обыск, Батькивщина
Новости СМИ2
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