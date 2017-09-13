Песков заявил, что переговоры о миротворцах на Донбассе не ведутся

MIGnews.com.ua

Переговоры по введению миротворческой миссии на Донбасс еще не начались. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет РБК-Украина .

По словам российского политика, в настоящее время предметные переговоры по модальности миротворческой миссии ООН на Донбассе между странами "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) не ведутся.

"По модальности миссии ООН на Донбассе переговоры предметно в данный момент не ведутся, насколько мне известно. Безусловно, постоянно осуществляются контакты между помощниками президентов "нормандской четверки", но настоящих переговоров по модальностям пока нет", - заявил Песков.

При этом он подчеркнул, что не знает, когда такие переговоры могут начаться.