Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Песков заявил, что переговоры о миротворцах на Донбассе не ведутся
13.09.2017 17:50

Песков заявил, что переговоры о миротворцах на Донбассе не ведутся

Переговоры по введению миротворческой миссии на Донбасс еще не начались. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет РБК-Украина.

По словам российского политика, в настоящее время предметные переговоры по модальности миротворческой миссии ООН на Донбассе между странами "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) не ведутся.

"По модальности миссии ООН на Донбассе переговоры предметно в данный момент не ведутся, насколько мне известно. Безусловно, постоянно осуществляются контакты между помощниками президентов "нормандской четверки", но настоящих переговоров по модальностям пока нет", - заявил Песков.

При этом он подчеркнул, что не знает, когда такие переговоры могут начаться.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев предложит свой вариант инициативы по миротворческой миссии на Донбассе после согласования со странами-партнерами

Теги материала: Дмитрий Песков, Донбасс, миротворцы, переговоры
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [2] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Порошенко озвучил зарплату военных на первой линии в зоне АТО
Важное
Порошенко озвучил зарплату военных на первой линии в зоне АТО
Климкин: Законопроект о реинтеграции Донбасса не меняет логики минского процесса
Важное
Климкин: Законопроект о реинтеграции Донбасса не меняет логики минского процесса
Пограничники сообщили, что уже разработали алгоритм взаимодействия с миротворцами
Важное
Пограничники сообщили, что уже разработали алгоритм взаимодействия с миротворцами
В МИД Украины считают "сырой" российскую резолюцию по миротворцам на Донбассе
Важное
В МИД Украины считают "сырой" российскую резолюцию по миротворцам на Донбассе
Миротворцы на Донбассе: Америка готова оказать Украине финансовую помощь
Важное
Миротворцы на Донбассе: Америка готова оказать Украине финансовую помощь
Порошенко поднимет вопрос миротворцев на Генассамблее ООН
Важное
Порошенко поднимет вопрос миротворцев на Генассамблее ООН

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Тимошенко рассказала, какой закон должен принять первым честный президент
Эксклюзив  Тимошенко рассказала, какой закон должен принять первым честный президент
13.09.2017
Тимошенко: Я не боялась суда Януковича и не боюсь Порошенко
Эксклюзив  Тимошенко: Я не боялась суда Януковича и не боюсь Порошенко
13.09.2017
Уголь из ЮАР позволит достойно провести отопительный сезон
Эксклюзив  Уголь из ЮАР позволит достойно провести отопительный сезон  Видеорепортаж
12.09.2017
Лунный гороскоп на неделю 11-17 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 11-17 сентября
11.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика