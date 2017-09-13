Песков заявил, что переговоры о миротворцах на Донбассе не ведутся

Переговоры по введению миротворческой миссии на Донбасс еще не начались. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет РБК-Украина.
По словам российского политика, в настоящее время предметные переговоры по модальности миротворческой миссии ООН на Донбассе между странами "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия) не ведутся.
"По модальности миссии ООН на Донбассе переговоры предметно в данный момент не ведутся, насколько мне известно. Безусловно, постоянно осуществляются контакты между помощниками президентов "нормандской четверки", но настоящих переговоров по модальностям пока нет", - заявил Песков.
При этом он подчеркнул, что не знает, когда такие переговоры могут начаться.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев предложит свой вариант инициативы по миротворческой миссии на Донбассе после согласования со странами-партнерами