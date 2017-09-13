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Заместителя начальника отдела Нацполиции разоблачили во взяточничестве
13.09.2017 17:16

Заместителя начальника отдела Нацполиции разоблачили во взяточничестве  Фоторепортаж

Сотрудники Генеральной прокуратуры, Службы безопасности Украины и Национальной полиции задержали заместителя главы управления логистики - начальника отдела ресурсного обеспечения Государственной полиции охраны Украины Национальной полиции Украины на взятке. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Мужчина каждый месяц требовал и получал неправомерную выгоду в виде талонов на горючее от работников  региональных управлений Государственной полиции охраны Национальной полиции Украины за невмешательство в процедуру проведения тендерных торгов по закупке горючего.

Заместителя начальника управления логистики задержали в рамках досудебного расследования в уголовном деле по признакам преступления, которое предусмотрено ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Его задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения очередных отправлений через почтово-логистические центры от одного из региональных подразделений полиции.

"Досудебным расследованием установлено и задокументировано аналогичные факты получения неправомерной выгоды, которые имеют место и от других областных управлений полиции охраны Украины", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что сейчас продолжаются обыски в административных помещениях Департамента полиции охраны Украины и восьми областных ее управлениях. Среди них помещения в Закарпатской, Одесской, Черкасской, Ровенской, Днепропетровской, Сумской, Запорожской и Кировоградской областях. Обыски проводятся и по месту жительства лиц, которые были причастны к осуществления преступления.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сотрудники прокуратуры Херсонской области и отдела борьбы с коррупцией и организованной преступностью Управления Службы безопасности Украины в Херсонской области поймали на взятке работника органов государственной пограничной службы Украины в Голопристанском районе.

Теги материала: СБУ, ГПУ, Национальная полиция, взятка, задержание, фото
Новости СМИ2
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