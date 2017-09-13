Украина призвала Совет Европы принять меры для освобождения Павла Гриба

MIGnews.com.ua

Постпред Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал комиссара Совета Европы по правам человека Нилса Мужниекса принять необходимые меры, чтобы освободить украинского гражданина Павла Гриба, которого незаконно удерживают в Российской Федерации. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"На комитете министров Совета Европы рассказал о похищении Павла Гриба и призвал комиссара по правам человека принять меры для его освобождения", - написал Кулеба.

Кроме того, он напомнил об украинских политзаключенных Станиславе Асееве, Николае Семена, Романе Сущенко, заместителе главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтеме Чийгозе и нападении на храм Украинской православной церкви Киевского патриархата в аннексированном Крыму.

"Напомнил об Асееве, Семене, Сущенко, Чийгозе и преследованиях УПЦ КП в Крыму. СЕ должен действовать. Мягкая реакция = более жестокие российские репрессии", - добавил Кулеба.