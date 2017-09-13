Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Украина призвала Совет Европы принять меры для освобождения Павла Гриба
13.09.2017 16:06

Украина призвала Совет Европы принять меры для освобождения Павла Гриба

Постпред Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал комиссара Совета Европы по правам человека Нилса Мужниекса принять необходимые меры, чтобы освободить украинского гражданина Павла Гриба, которого незаконно удерживают в Российской Федерации. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"На комитете министров Совета Европы рассказал о похищении Павла Гриба и призвал комиссара по правам человека принять меры для его освобождения", - написал Кулеба.

Кроме того, он напомнил об украинских политзаключенных Станиславе Асееве, Николае Семена, Романе Сущенко, заместителе главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтеме Чийгозе и нападении на храм Украинской православной церкви Киевского патриархата в аннексированном Крыму.

"Напомнил об Асееве, Семене, Сущенко, Чийгозе и преследованиях УПЦ КП в Крыму. СЕ должен действовать. Мягкая реакция = более жестокие российские репрессии", - добавил Кулеба.

Как сообщал MIGnews.com.uа, украинца Павла Гриба, который находится в СИЗО в Краснодаре, арестовали на два месяца до 17 октября.

Теги материала: Украина, Совет Европы, политзаключенные, освобождение, Дмитрий Кулеба
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [12] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Украинского политзаключенного Сенцова этапировали из Иркутска
Важное
Украинского политзаключенного Сенцова этапировали из Иркутска
Евросоюз призвал снять обвинения с Чийгоза и Умерова
Важное
Евросоюз призвал снять обвинения с Чийгоза и Умерова
Петренко поднимет вопрос о приговоре Чийгозу в Совете Европы
Важное
Петренко поднимет вопрос о приговоре Чийгозу в Совете Европы
В аннексированном Крыму суд вынес приговор политзаключенному Чийгозу
Важное
В аннексированном Крыму суд вынес приговор политзаключенному Чийгозу
Клыха вернули в колонию в Верхнеуральске
Важное
Клыха вернули в колонию в Верхнеуральске
Лутковская рассказала, где находится политзаключенный Клых
Важное
Лутковская рассказала, где находится политзаключенный Клых

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Тимошенко рассказала, какой закон должен принять первым честный президент
Эксклюзив  Тимошенко рассказала, какой закон должен принять первым честный президент
13.09.2017
Тимошенко: Я не боялась суда Януковича и не боюсь Порошенко
Эксклюзив  Тимошенко: Я не боялась суда Януковича и не боюсь Порошенко
13.09.2017
Уголь из ЮАР позволит достойно провести отопительный сезон
Эксклюзив  Уголь из ЮАР позволит достойно провести отопительный сезон  Видеорепортаж
12.09.2017
Лунный гороскоп на неделю 11-17 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 11-17 сентября
11.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика