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Пограничники сообщили, что уже разработали алгоритм взаимодействия с миротворцами
13.09.2017 15:50

Пограничники сообщили, что уже разработали алгоритм взаимодействия с миротворцами

Помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что в ведомстве разработали алгоритм взаимодействия с миротворцами на случай, если решение о введении соответствующей миссии на Донбасс будет принято. Об этом сообщает УНИАН.

"Если это решение будет принято в ООН, у нас есть алгоритм действий на случай, если с нами возьмет под охрану неподконтрольный участок границы и миротворческая миссия", - сказал он.

Слободян подчеркнул, что варианты выхода на временно неподконтрольный участок границы разрабатывали еще с 2015 года.

"Еще после того, как в 2015 году президент Украины Петр Порошенко озвучил идею мирного плана и возможное присутствие миротворцев на территории Украины, на временно неподконтрольных районах Луганской и Донецкой областей, после этого мы разрабатывали несколько вариантов выхода на временно неподконтрольный участок границы, и один из этих вариантов - нам также будут помогать представители миротворческой миссии", - указал помощник председателя Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев предложит свой вариант инициативы по миротворческой миссии на Донбассе после согласования со странами-партнерами.

Теги материала: ГПСУ, Донбасс, миротворцы, Слободян
Новости СМИ2
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