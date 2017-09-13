Пограничники сообщили, что уже разработали алгоритм взаимодействия с миротворцами

MIGnews.com.ua

Помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что в ведомстве разработали алгоритм взаимодействия с миротворцами на случай, если решение о введении соответствующей миссии на Донбасс будет принято. Об этом сообщает УНИАН .

"Если это решение будет принято в ООН, у нас есть алгоритм действий на случай, если с нами возьмет под охрану неподконтрольный участок границы и миротворческая миссия", - сказал он.

Слободян подчеркнул, что варианты выхода на временно неподконтрольный участок границы разрабатывали еще с 2015 года.

"Еще после того, как в 2015 году президент Украины Петр Порошенко озвучил идею мирного плана и возможное присутствие миротворцев на территории Украины, на временно неподконтрольных районах Луганской и Донецкой областей, после этого мы разрабатывали несколько вариантов выхода на временно неподконтрольный участок границы, и один из этих вариантов - нам также будут помогать представители миротворческой миссии", - указал помощник председателя Государственной пограничной службы Украины.