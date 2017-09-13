Украина внесет Россию в список стран миграционного риска

MIGnews.com.ua

Министерство иностранных дел и Служба безопасности Украины обязаны до 30 сентября текущего года внести Россию в список стран миграционного риска. Соответствующее решение было принято в ходе заседания Кабинета министров Украины, которое транслировал телеканал NewsOne .

В частности, МИД и СБУ должны выполнить поручение и уведомить об этом Кабмин и СНБО.

В то же время Министерство внутренних дел, Государственная пограничная служба, Государственная миграционная служба, Служба внешней разведки и СБУ в указанный период должны усилить контроль за пересечением государственной границы иностранцами, лицами без гражданства, в том числе и гражданами РФ.

Стоит отметить, что решение о внесении РФ в данный список было принято в рамках выполнения указа президента "Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдения ими правил пребывания на территории Украины".