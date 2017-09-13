Украина внесет Россию в список стран миграционного риска

Министерство иностранных дел и Служба безопасности Украины обязаны до 30 сентября текущего года внести Россию в список стран миграционного риска. Соответствующее решение было принято в ходе заседания Кабинета министров Украины, которое транслировал телеканал NewsOne.
В частности, МИД и СБУ должны выполнить поручение и уведомить об этом Кабмин и СНБО.
В то же время Министерство внутренних дел, Государственная пограничная служба, Государственная миграционная служба, Служба внешней разведки и СБУ в указанный период должны усилить контроль за пересечением государственной границы иностранцами, лицами без гражданства, в том числе и гражданами РФ.
Стоит отметить, что решение о внесении РФ в данный список было принято в рамках выполнения указа президента "Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдения ими правил пребывания на территории Украины".
Как сообщал MIGnews.com.ua, подразделения Национальной гвардии Украины были размещены в Болградском и Измаильском районах Одесской области.