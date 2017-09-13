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Аваков назначил нового заместителя главы Нацполиции
13.09.2017 15:34

Аваков назначил нового заместителя главы Нацполиции

Полковник полиции Виталий Невгад стал заместителем руководителя Национальной полиции - Главного следственного управления. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового.

Приказ о назначении Невгада на указанную должность выдал глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков.

Сообщается, что новый заместитель руководителя Национальной полиции начал службу в правоохранительных органах в 1994 году в Белоцерковском городском управлении милиции. Начиная с 2010 года, работал заместителем главы следственного управления ГУМВД в Киевской области.

"Полковник полиции приехал в Донецкую область в трудные времена и приложил максимум усилий, чтобы сформировать мощный коллектив следователей, сейчас документируют последствия терактов, убийств боевиками мирных жителей, разрушений, продолжил дело Вячеслава Аброськина по развитию полиции военного региона в целом", - говорится в сообщении.

Также Яровой добавил, что Невгад является опытным руководителем, профессионально выполнявшем свои обязанности, в связи с чем ему предложили должность в Главном следственном управлении.

Как сообщал MIGnews.com.ua, президент Украины Петр Порошенко назначил бывшего исполняющего обязанности главы миссии Украины при НАТО Егора Божко председателем Службы внешней разведки Украины.

Теги материала: Национальная полиция, заместитель, МВД, Арсен Аваков
Новости СМИ2
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