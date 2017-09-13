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Юнкер хочет ввести евро на всей территории Евросоюза
13.09.2017 15:18

Юнкер хочет ввести евро на всей территории Евросоюза

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер озвучил предложение о введении единой европейской валюты на всей территории Европейского союза. Такое заявление он сделал, выступая с ежегодным посланием о положении дел в Европейском союзе в среду, 13 сентября. Об этом сообщает DW.

Юнкер считает, что переход всех стран Европейского союза на евро является целесообразным.

Также он уверен, что восточноевропейские члены Евросоюза, включая страны с нестабильной экономикой, такие как Болгария и Румыния, и критично относящиеся к политике европейского единства Польша и Венгрия должны присоединиться к еврозоне.

Председатель Европейской комиссии предложил выделить в бюджете Европейского союза отдельную статью расходов на расширение еврозоны. Указанные средства должны укрепить экономику нестабильных стран союза, облегчив им переход на евро. Известно, что сейчас в зону евро входят 19 из 28 стран Европейского союза.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время выступления в Страсбурге заявил, что в Европе до 2025 года может появиться оборонный союз.

Теги материала: Европейский союз, Европейская комиссия, Жан-Клод Юнкер, еврозона, евро
Новости СМИ2
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