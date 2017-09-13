В Украине изменили порядок назначения субсидий

MIGnews.com.ua

В Украине изменили порядок назначения и предоставления субсидий, а также возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины во время заседания, пишет NewsOne .

"Указанным проектом решения предлагается сделать два уточнения положения о назначении субсидий", - заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

При этом он подчеркнул, что в соответствии с документом срок подачи заявлений на выплату сэкономленных частей субсидий продлили с 1 сентября до 1 ноября текущего года.

Также постановление предусматривает возможность переназначения субсидий на следующий срок в случае отсутствия задолженности услуги ЖКХ потребителем и наличии соответствующего судебного спора.