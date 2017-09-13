Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
Порошенко определился с главой Службы внешней разведки
13.09.2017 14:24

Порошенко определился с главой Службы внешней разведки

Президент Украины Петр Порошенко назначил бывшего исполняющего обязанности главы миссии Украины при НАТО Егора Божко председателем Службы внешней разведки Украины. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Порошенко заявил, что деятельность Божко в Миссии Украины при НАТО позволила скоординировать усилия международных партнеров в поддержку Украины и значительно усилить обороноспособность государства.

"Стержнем успешности всех начинаний и свершений является человек, его патриотизм, уровень профессионализма, государственная мотивация и готовность к самопожертвованию - самопожертвованию во имя украинского народа, Украинского государства", - заявил президент.

Вместе с тем он выразил уверенность, что назначение нового главы Службы внешней разведки Украины даст импульс в развитии службы.

Как сообщал MIGnews.com.ua, генерал полиции 3-го ранга Николай Семенишин назначен новым главой Национальной полиции Донецкой области

Теги материала: Петр Порошенко, назначение, разведка
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Стало известно имя нового начальника полиции Донецкой области
Важное
Стало известно имя нового начальника полиции Донецкой области
Порошенко: От российской агрессии пострадали тысячи украинских военных
Важное
Порошенко: От российской агрессии пострадали тысячи украинских военных
Порошенко поднимет вопрос миротворцев на Генассамблее ООН
Важное
Порошенко поднимет вопрос миротворцев на Генассамблее ООН
Саакашвили: Гройсман стал премьером благодаря мне, а теперь требует, чтобы меня арестовали
Важное
Саакашвили: Гройсман стал премьером благодаря мне, а теперь требует, чтобы меня арестовали
Порошенко назвал дело Чийгоза очередным приговором России
Важное
Порошенко назвал дело Чийгоза очередным приговором России
Порошенко заявил, что исполнит любое решение суда в отношении Саакашвили
Важное
Порошенко заявил, что исполнит любое решение суда в отношении Саакашвили  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Уголь из ЮАР позволит достойно провести отопительный сезон
Эксклюзив  Уголь из ЮАР позволит достойно провести отопительный сезон  Видеорепортаж
12.09.2017
Лунный гороскоп на неделю 11-17 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 11-17 сентября
11.09.2017
Нардеп: Украине необходимо вступить в НАТО
Эксклюзив  Нардеп: Украине необходимо вступить в НАТО
09.09.2017
Взрыв в центре Киева: погибли два человека
Эксклюзив  Взрыв в центре Киева: погибли два человека
08.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика