Порошенко определился с главой Службы внешней разведки

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко назначил бывшего исполняющего обязанности главы миссии Украины при НАТО Егора Божко председателем Службы внешней разведки Украины. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Порошенко заявил, что деятельность Божко в Миссии Украины при НАТО позволила скоординировать усилия международных партнеров в поддержку Украины и значительно усилить обороноспособность государства.

"Стержнем успешности всех начинаний и свершений является человек, его патриотизм, уровень профессионализма, государственная мотивация и готовность к самопожертвованию - самопожертвованию во имя украинского народа, Украинского государства", - заявил президент.

Вместе с тем он выразил уверенность, что назначение нового главы Службы внешней разведки Украины даст импульс в развитии службы.