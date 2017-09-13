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В МИД Украины считают "сырой" российскую резолюцию по миротворцам на Донбассе
13.09.2017 13:52

В МИД Украины считают "сырой" российскую резолюцию по миротворцам на Донбассе

Заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев предложит свой вариант инициативы по миротворческой миссии на Донбассе после согласования со странами-партнерами, пишет ZN.ua.

По словам дипломата, документ необходимо согласовать для того, что миротворцы могли приступить к работе.

"Письменная инициатива будет тогда, когда мы сможем с нашими партнерами согласовать такой текст, который будет возможен к принятию. Не просто чтобы сообщить, что "я великий миротворец", а для того, чтобы эта миссия смогла заработать", - заявил Пристайко.

При этом он подчеркнул, что внесенный Москвой "сырой вариант" резолюции мешает Украине вести переговоры с партнерами.

"Нам необходимо прекратить войну на востоке, и мы считаем, что ООН должна играть более активную роль, в частности, наша инициатива по миротворчеству, которую сейчас президент Путин пытается перехватить, вклиниваясь со своими инициативами. Мы не против авторства, главное – чтобы у нас была миссия, которая позволит развести стороны и принесет мир на восток", - отметил замглавы украинского внешнеполитического ведомства.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила о готовности США поддержать финансирование миротворческих сил Организации Объединенных Наций на Донбассе.

Теги материала: МИД Украины, миротворцы, Донбасс, резолюция
Новости СМИ2
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