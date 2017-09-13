Стало известно имя нового начальника полиции Донецкой области

MIGnews.com.ua

Генерал полиции 3-го ранга Николай Семенишин назначен новым главой Национальной полиции Донецкой области. Об этом сообщила заместитель директора департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Виктория Навроцкая на своей странице в Facebook.

"Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой представил нового руководителя полиции Донбасса. Им стал генерал полиции 3-го ранга Николай Семенишин. Ранее он руководил полицией в Хмельницкой области", - говорится в сообщении.