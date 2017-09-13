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Стало известно имя нового начальника полиции Донецкой области
13.09.2017 12:56

Стало известно имя нового начальника полиции Донецкой области

Генерал полиции 3-го ранга Николай Семенишин назначен новым главой Национальной полиции Донецкой области. Об этом сообщила заместитель директора департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Виктория Навроцкая на своей странице в Facebook.

"Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой представил нового руководителя полиции Донбасса. Им стал генерал полиции 3-го ранга Николай Семенишин. Ранее он руководил полицией в Хмельницкой области", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о назначении председателя Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслава Аброськина первым заместителем главы Национальной полиции Украины. Новым главой полиции Донецкой области стал полковник Невгад Виталий Викторович, который ранее был заместителем Аброськина.

Теги материала: МВД, Национальная полиция, назначение, Донецк
Новости СМИ2
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