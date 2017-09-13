Миротворцы на Донбассе: Америка готова оказать Украине финансовую помощь

MIGnews.com.ua

Соединенные Штаты Америки готовы поддержать финансирование миротворческих сил Организации Объединенных Наций на Донбассе несмотря на намерения Вашингтона сократить взносы в ООН. Об этом заявила вице-премьер-министр Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, пишет Укринформ .

"Думаю, что мы получили четкое заверение со стороны США о том, что Соединенные Штаты готовы сделать исключение из своего правила, которое они недавно ввели об отказе от поддержки любых миротворческих миссий со стороны ООН и их оплаты", - заявил украинский политик.

При этом она подчеркнула, что если вопрос с миротворцами будет решен, то Америка "была бы готова поддержать это (миссию, - ред.) финансово".