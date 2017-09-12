Европейский Союз запустил сайт для борьбы с пропагандой РФ

Представители Европейского Союза ввели в действие веб-сайт euvsdisinfo.eu, предназначенный для противодействия дезинформации, исходящей со стороны Российской Федерации, передает УНИАН.
Сообщается, что данный ресурс - часть кампании Европейского Союза для лучшего прогнозирования и реакции на дезинформацию из Кремля. На сайте будет появляться интерактивная статистика, а также опровергающий дезинформацию контент, который будет публиковаться на английском, русском и немецком языках.
"Сегодня мы запускаем новый веб-сайт www.euvsdisinfo.eu, предоставляя вам единственный ресурс для решения проблемы кремлевской дезинформации", - сказано на сайте ЕС.
Отмечается, что уже сейчас на странице ресурса можно найти более 3000 случаев дезинформации о Кремле, единую базу поиска поддельных новостей и истории информаторов о дезинформации от Кремля.
Как сообщал MIGnews.com.ua, в Международной правозащитной организации Human Rights Watch поддали критике решение Службы безопасности украины выслать из страны журналистов других государств.Правозащитники отметили, что в течение последних двух месяцев из Украины выдворили троих российских и двух испанских журналистов.