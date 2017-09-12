МЭРТ: Нацсовет реформ поддержал законопроект о приватизации

MIGnews.com.ua

Национальный совет реформ поддержал законопроект "О приватизации государственного имущества" во время заседания, которое состоялось во вторник, 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

Данный законопроект разработало Министерство экономического развития и торговли Украины вместе с Фондом государственного имущества и уже подало его в Верховную Раду Украины.

"Участники Национального совета реформ выразили поддержку этому законопроекту и согласились относительно необходимости приватизации", - говорится в сообщении.

Законопроект должен решить проблему на трех уровнях. Он предусматривает сокращение списка объектов, которые запрещены к приватизации, применение практики продажи активов принятые в частном секторе и переход к рыночному ценообразованию на государственные предприятия.