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МЭРТ: Нацсовет реформ поддержал законопроект о приватизации
12.09.2017 18:41

МЭРТ: Нацсовет реформ поддержал законопроект о приватизации

Национальный совет реформ поддержал законопроект "О приватизации государственного имущества" во время заседания, которое состоялось во вторник, 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

Данный законопроект разработало Министерство экономического развития и торговли Украины вместе с Фондом государственного имущества и уже подало его в Верховную Раду Украины.

"Участники Национального совета реформ выразили поддержку этому законопроекту и согласились относительно необходимости приватизации", - говорится в сообщении.

Законопроект должен решить проблему на трех уровнях. Он предусматривает сокращение списка объектов, которые запрещены к приватизации, применение практики продажи активов принятые в частном секторе и переход к рыночному ценообразованию на государственные предприятия.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Украине сорвался аукцион по продаже 100% акций ЧАО "Президент-Отель", расположенного в центре столицы, стартовая цена которого была заявлена - 323,142 миллиона гривен по причине отсутствия покупателей.

Теги материала: МЭРТ, Нацсовет, законопроект, приватизация
Новости СМИ2
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