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Украинские выпускники больше не смогут сдавать ВНО по русскому языку
12.09.2017 18:42

Украинские выпускники больше не смогут сдавать ВНО по русскому языку

Министерство образования исключило русский язык из списка учебных предметов, по которым в следующем году будет проведено Внешнее независимое оценивание для абитуриентов. Об этом идет речь в  приказе Министерства образования Украины № 1103.

Так, по приказу Минобразования, в список на следующий год вошли 11 предметов, среди которых украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык.

Русский язык - не утвержден.

"Каждый зарегистрированный участник Внешнего независимого оценивания имеет право составить тесты не более чем из четырех учебных предметов из перечня", - сказано в приказе.

Подчеркивается, что для ВНО по английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам будут использоваться задания тестов двух уровней сложности: уровня В1 и уровня В2. Приказ с сегодняшнего дня вступил в силу.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Украине только 10% учеников обучаются на других языках. Такое заявление сделал заместитель министра образования и науки Павел Хобзей. При этом он подчеркнул. что в некоторых регионах только 40% учеников могут сдавать ВНО с украинского языка, поскольку в школах преподают на других языках, а украинский изучают только как предмет. 

Теги материала: русский язык, Минобразования, приказ, ВНО, экзамен
Новости СМИ2
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