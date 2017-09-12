Украинские выпускники больше не смогут сдавать ВНО по русскому языку

MIGnews.com.ua

Министерство образования исключило русский язык из списка учебных предметов, по которым в следующем году будет проведено Внешнее независимое оценивание для абитуриентов. Об этом идет речь в приказе Министерства образования Украины № 1103.

Так, по приказу Минобразования, в список на следующий год вошли 11 предметов, среди которых украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык.

Русский язык - не утвержден.

"Каждый зарегистрированный участник Внешнего независимого оценивания имеет право составить тесты не более чем из четырех учебных предметов из перечня", - сказано в приказе.

Подчеркивается, что для ВНО по английскому, испанскому, немецкому, французскому языкам будут использоваться задания тестов двух уровней сложности: уровня В1 и уровня В2. Приказ с сегодняшнего дня вступил в силу.