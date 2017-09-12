Саакашвили заявил о намерении устроить тур по украинским городам

MIGnews.com.ua

Экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили сообщил, что хочет поехать в тур по городам Украины, в том числе в Киев, Ровно и Днепр. Такое заявление он сделал во вторник, 12 сентября, во время брифинга, который транслировал телеканал NewsOne.

"Сегодня-завтра я покину Львов, я не буду здесь постоянно", - сказал он.

Также политик добавил, что собирается передвигаться наземным транспортом в связи с тем, что без паспорта не сможет летать самолетом.