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Бывшего мэра Киева объявили в розыск
12.09.2017 18:06

Бывшего мэра Киева объявили в розыск

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего городского главу Киева  Леонида Черновецкого. Данная информация содержится на веб-сайте Министерства внутренних дел Украины под разделом  "Лица, скрывающиеся от органов власти".

Экс-мэра столицы Украины Служба безопасности разыскивает как человека, который скрывается от прокуратуры. Как дата его исчезновения указана 24 июля 2017 года, при этом город, место исчезновения не обозначены.

Основание для задержания Леонида - соответствующее постановление суда. Бывший городской глава подозревается по части 2 статьи 364 - злоупотребление властью или служебным положением - Уголовного Кодекса Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 26 июля, пресс-секретарь Генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что суд дал разрешение на задержание бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого. Правоохранители подозревают бывшего главу города в незаконном строительстве вертолетной площадки на Парковой дороге в Киеве за средства из государственного бюджета. 

Теги материала: Черновецкий, мэр, Киев, задержание, СБУ, розыск
Новости СМИ2
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