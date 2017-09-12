США и Британия назвали приговор Чийгозу незаконным

MIGnews.com.ua

Министр Великобритании по делам Европы Алан Дункан заявил, что Российская Федерация незаконно приговорила заместителя руководителя Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза к восьми годам колонии. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

"Преступный вердикт и приговор Ахетма Чийгоза к 8 годам лишения свободы за "организацию массовых беспорядков" в Крыму демонстрирует массовое преследование крымских татар и украинцев, которые выступают против незаконной аннексии Крыма Россией", - сказал он.

В Британии призвали немедленно освободить Чийгоза и других жителей Крыма, которых "фактически российские власти" осудили за противодействие незаконной аннексии.

Дункан отметил, что Крым остается неотъемлемой частью Украины, в связи с чем Великобритания не признает легитимность российской власти в Крыму и "избранных" ею руководителей полуострова.

В свою очередь, посольство Соединенных Штатов Америки в Украине назвало приговор очередным примером притеснений в аннексированном Крыму.

"Безосновательное осуждение Ахтема Чийгоза - очередной пример постоянных притеснений, имеющих место в оккупированном Россией Крыму", - говорится в сообщении.