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США и Британия назвали приговор Чийгозу незаконным
12.09.2017 17:55

США и Британия назвали приговор Чийгозу незаконным

Министр Великобритании по делам Европы Алан Дункан заявил, что Российская Федерация незаконно приговорила заместителя руководителя Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза к восьми годам колонии. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

"Преступный вердикт и приговор Ахетма Чийгоза к 8 годам лишения свободы за "организацию массовых беспорядков" в Крыму демонстрирует массовое преследование крымских татар и украинцев, которые выступают против незаконной аннексии Крыма Россией", - сказал он.

В Британии призвали немедленно освободить Чийгоза и других жителей Крыма, которых "фактически российские власти" осудили за противодействие незаконной аннексии.

Дункан отметил, что Крым остается неотъемлемой частью Украины, в связи с чем Великобритания не признает легитимность российской власти в Крыму и "избранных" ею руководителей полуострова.

В свою очередь, посольство Соединенных Штатов Америки в Украине назвало приговор очередным примером притеснений в аннексированном Крыму.

"Безосновательное осуждение Ахтема Чийгоза - очередной пример постоянных притеснений, имеющих место в оккупированном Россией Крыму", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, представители Европейского союза призвали снять обвинения против руководства Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

Теги материала: Крым, США, Великобритания, аннексия, Чийгоз, приговор
Новости СМИ2
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