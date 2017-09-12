СБУ завершила досудебное расследование по делам 132 "чиновников "ДНР" и "ЛНР"

MIGnews.com.ua

Служба безопасности Украины завершила досудебные расследования в отношении 132 "силовиков и чиновников" террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" в 2017 году. Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.

Среди злоумышленников, которых Служба безопасности Украины обвиняет в совершении преступлений против национальной безопасности Украины, оказались 35 "министров", "заместителей министров", "депутатов", "глав администраций", "командиров военных и военизированных подразделений".

В Донецкой области следователи ведомства передали в суд обвинительный материал касательно главаря террористической группировки "Спарта" по прозвищу "Жога". Сотрудники Службы безопасности Украины выяснили, что мужчина, являющийся бывшим торговцем рыбой, начал управлять бандформированиям после смерти предыдущего "командира" Моторолы. Отмечается, что досудебные расследования завершили в отношении "министра мчс", "министра доходов и сборов", "министра юстиции", "министра иностранных дел", "министра и заместителя министра транспорта", "министра спорта", "министра культуры", "главы центрального республиканского банка" и других "должностных лиц "ДНР".

В Луганской области Служба безопасности Украины передала в суд обвинительные материалы по делу "начальника управления инфраструктуры и дорожного хозяйства министерства инфраструктуры и транспорта "ЛНР". Также в суд направили обвинтельные акты по делам "исполняющего обязанности министра" и "заместителя министра инфраструктуры и транспорта".

Сообщается, что "чиновникам "ДНР" и "ЛНР" инкриминируют совершение преступлений, которые предусмотрены ч.1 ст.258-3 и ч.2 ст.258-5 Уголовного кодекса Украины.