Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Политика
СБУ завершила досудебное расследование по делам 132 "чиновников "ДНР" и "ЛНР"
12.09.2017 17:44

СБУ завершила досудебное расследование по делам 132 "чиновников "ДНР" и "ЛНР"

Служба безопасности Украины завершила досудебные расследования в отношении 132 "силовиков и чиновников" террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" в 2017 году. Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.

Среди злоумышленников, которых Служба безопасности Украины обвиняет в совершении преступлений против национальной безопасности Украины, оказались 35 "министров", "заместителей министров", "депутатов", "глав администраций", "командиров военных и военизированных подразделений".

В Донецкой области следователи ведомства передали в суд обвинительный материал касательно главаря террористической группировки "Спарта" по прозвищу "Жога". Сотрудники Службы безопасности Украины выяснили, что мужчина, являющийся бывшим торговцем рыбой, начал управлять бандформированиям  после смерти предыдущего "командира" Моторолы. Отмечается, что досудебные расследования завершили в отношении "министра мчс", "министра доходов и сборов", "министра юстиции", "министра иностранных дел", "министра и заместителя министра транспорта", "министра спорта", "министра культуры", "главы центрального республиканского банка" и других "должностных лиц "ДНР".

В Луганской области Служба безопасности Украины передала в суд обвинительные материалы по делу "начальника управления инфраструктуры и дорожного хозяйства министерства инфраструктуры и транспорта "ЛНР". Также в суд направили обвинтельные акты по делам "исполняющего обязанности министра" и "заместителя министра инфраструктуры и транспорта".

Сообщается, что "чиновникам "ДНР" и "ЛНР" инкриминируют совершение преступлений, которые предусмотрены ч.1 ст.258-3 и ч.2 ст.258-5 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Харькове 18 российских разведчиков.

Теги материала: СБУ, расследование, суд, ДНР, ЛНР
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [13] всего оценили 4
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Бывшего мэра Киева объявили в розыск
Важное
Бывшего мэра Киева объявили в розыск
В Херсонской области пограничника задержали на взятке
Важное
В Херсонской области пограничника задержали на взятке
Порошенко назвал дело Чийгоза очередным приговором России
Важное
Порошенко назвал дело Чийгоза очередным приговором России
Порошенко заявил, что исполнит любое решение суда в отношении Саакашвили
Важное
Порошенко заявил, что исполнит любое решение суда в отношении Саакашвили  Видеорепортаж
В аннексированном Крыму суд вынес приговор политзаключенному Чийгозу
Важное
В аннексированном Крыму суд вынес приговор политзаключенному Чийгозу
Российскому рэперу запретили въезжать на территорию Украины
Важное
Российскому рэперу запретили въезжать на территорию Украины  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Уголь из ЮАР позволит достойно провести отопительный сезон
Эксклюзив  Уголь из ЮАР позволит достойно провести отопительный сезон  Видеорепортаж
12.09.2017
Лунный гороскоп на неделю 11-17 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 11-17 сентября
11.09.2017
Нардеп: Украине необходимо вступить в НАТО
Эксклюзив  Нардеп: Украине необходимо вступить в НАТО
09.09.2017
Взрыв в центре Киева: погибли два человека
Эксклюзив  Взрыв в центре Киева: погибли два человека
08.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика