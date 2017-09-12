Одесским полицейским передали 82 новых автомобиля

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Первый заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Сергей Яровой передал подразделениям Национальной полиции Одесской области современную автотехнику во вторник, 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Всего правоохранители получили 82 автомобиля, 77 из которых - для групп быстрого реагирования районных отделов Национальной полиции и пять электромобилей Mitsubishi Outlander для Главного управления полиции Одесской области.

"Надлежащее техническое оснащение является залогом эффективной работы полиции. Однако, самая большая ценность системы внутренних дел - профессиональный личный состав. Я надеюсь на ваш профессионализм, на вашу готовность служить и защищать и всегда прийти на помощь нашим гражданам", - сказал первый заместитель министра внутренних дел Украины.

Также Яровой подчеркнул, что основным тезисом Национальной полиции и Министерства внутренних дел является готовность служить и защищать.

"Хотелось бы сказать большое человеческое, мужское спасибо руководству страны, области и города. В это непростое время могу констатировать, что полиция не подведет", - указал начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин.

Глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов добавил, что обеспечение безопасности граждан - это приоритет деятельности всех государственных институтов.

"Такой спецтранспорт позволит полицейским быстрее и качественнее реагировать на сообщения граждан о преступлениях и правонарушениях", - уточнил он.

Кроме того, сообщается, что двух сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям наградили орденами "За мужество" III степени, еще двух - медалями "За спасенную жизнь". Трое работников Главного управления Национальной полиции в Одесской области были отмечены наградами за высокий профессионализм и образцовое выполнение воинского долга.