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Одесским полицейским передали 82 новых автомобиля
12.09.2017 17:19

Одесским полицейским передали 82 новых автомобиля  Фоторепортаж  Видеорепортаж

Первый заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Сергей Яровой передал подразделениям Национальной полиции Одесской области современную автотехнику во вторник, 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Всего правоохранители получили 82 автомобиля, 77 из которых - для групп быстрого реагирования районных отделов Национальной полиции и пять электромобилей Mitsubishi Outlander для Главного управления полиции Одесской области.

"Надлежащее техническое оснащение является залогом эффективной работы полиции. Однако, самая большая ценность системы внутренних дел - профессиональный личный состав. Я надеюсь на ваш профессионализм, на вашу готовность служить и защищать и всегда прийти на помощь нашим гражданам", - сказал первый заместитель министра внутренних дел Украины.

Также Яровой подчеркнул, что основным тезисом Национальной полиции и Министерства внутренних дел является готовность служить и защищать.

"Хотелось бы сказать большое человеческое, мужское спасибо руководству страны, области и города. В это непростое время могу констатировать, что полиция не подведет", - указал начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин.

Глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов добавил, что обеспечение безопасности граждан - это приоритет деятельности всех государственных институтов.

"Такой спецтранспорт позволит полицейским быстрее и качественнее реагировать на сообщения граждан о преступлениях и правонарушениях", - уточнил он.

Кроме того, сообщается, что двух сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям наградили орденами "За мужество" III степени, еще двух - медалями "За спасенную жизнь". Трое работников Главного управления Национальной полиции в Одесской области были отмечены наградами за высокий профессионализм и образцовое выполнение воинского долга.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, днем в четверг, 25 мая, на территории Национального историко-архитектурного музея "Киевская фортеця" состоялась торжественная церемония передачи 635 новых Mitsubishi Outlander PHEV сотрудникам украинских правоохранительных органов.

Теги материала: Национальная полиция, МВД, Яровой, автомобиль, фото, видео
Новости СМИ2
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