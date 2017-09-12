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В ГПСУ рассказали, что грозит Саакашвили за незаконное пересечение границы
12.09.2017 16:53

В ГПСУ рассказали, что грозит Саакашвили за незаконное пересечение границы

Глава пресс-службы Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Владимир Шеремет заявил, что бывшему руководителю Одесской областной государственной администрации Михаилу Саакашвили грозит штраф за незаконное пересечения границы. Об этом сообщает Еспресо.

Шеремет рассказал, что Саакашвили и его соратники нарушили ст.204 о незаконном пересечении или попытке незаконного пересечения государственной границы группой лиц.

"Эта статья предусматривает уплату штрафа от 3400 до 8500 гривен", - отметил он.

Также руководитель пресс-службы Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины подчеркнул, что суд рассмотрит данное дело 18 сентября.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, нардепы Сергей Власенко, Юрий Деревянко и Дмитрий Добродомов попали в базу сайта "Миротворец" за прорыв границы вместе с бывшим руководителем Одесской областной государственной администрации Михаилом Саакашвили.

Теги материала: ГПСУ, наказание, штраф, граница, Михаил Саакашвили
Новости СМИ2
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