В ГПСУ рассказали, что грозит Саакашвили за незаконное пересечение границы

MIGnews.com.ua

Глава пресс-службы Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Владимир Шеремет заявил, что бывшему руководителю Одесской областной государственной администрации Михаилу Саакашвили грозит штраф за незаконное пересечения границы. Об этом сообщает Еспресо .

Шеремет рассказал, что Саакашвили и его соратники нарушили ст.204 о незаконном пересечении или попытке незаконного пересечения государственной границы группой лиц.

"Эта статья предусматривает уплату штрафа от 3400 до 8500 гривен", - отметил он.

Также руководитель пресс-службы Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины подчеркнул, что суд рассмотрит данное дело 18 сентября.