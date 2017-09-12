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Германия заморозила почти весь экспорт оружия в Турцию
12.09.2017 15:59

Германия заморозила почти весь экспорт оружия в Турцию

Германия приняла решение о приостановке основного экспорта оружия в Турцию на фоне ухудшающейся там ситуации с правами человека и растущим напряжением в отношениях стран. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на руководителя министерства иностранных дел Германии Зигмара Габриэля.

"Мы приостановили все серьезные запросы, которые турецкая сторона направила к нам, и это действительно немало", - сказал он.

Отмечается, что данное заявление появилось после того, как представитель внешнеполитического ведомства в Берлине сообщил о вероятном задержании граждан Германии в Турции.

Кроме того, Габриель уточнил, что Берлин обязан направить оружие своему союзнику по НАТО, если будет соответствующий запрос, однако пока это невозможно, поэтому практически весь экспорт оружия заморозили.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Брюссель продолжит переговоры с Анкарой относительно вступления Турции в ЕС.

Теги материала: Германия, Турция, оружие, экспорт, МИД
Новости СМИ2
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