Германия заморозила почти весь экспорт оружия в Турцию

MIGnews.com.ua

Германия приняла решение о приостановке основного экспорта оружия в Турцию на фоне ухудшающейся там ситуации с правами человека и растущим напряжением в отношениях стран. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на руководителя министерства иностранных дел Германии Зигмара Габриэля.

"Мы приостановили все серьезные запросы, которые турецкая сторона направила к нам, и это действительно немало", - сказал он.

Отмечается, что данное заявление появилось после того, как представитель внешнеполитического ведомства в Берлине сообщил о вероятном задержании граждан Германии в Турции.

Кроме того, Габриель уточнил, что Берлин обязан направить оружие своему союзнику по НАТО, если будет соответствующий запрос, однако пока это невозможно, поэтому практически весь экспорт оружия заморозили.