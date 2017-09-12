Трех нардепов внесли в базу "Миротворца" за "прорыв Саакашвили"

Нардепы Сергей Власенко, Юрий Деревянко и Дмитрий Добродомов попали в базу сайта "Миротворец" за прорыв границы вместе с бывшим руководителем Одесской областной государственной администрации Михаилом Саакашвили. Об этом свидетельствует рубрика сайта "Чистилище".
Отмечается, что народных депутатов обвиняют в "незаконном пересечении государственной границы, нападении на пограничников и участии в подготовке незаконного пересечения границы лицом без украинского гражданства". Помимо этого Деревянко обвиняют в "манипулировании общественно значимой информацией".
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, представители мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций по правам человека следят за ситуацией, которая сложилась вокруг лишения украинского гражданства и возвращения бывшего руководителя Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили в Украину.