Трех нардепов внесли в базу "Миротворца" за "прорыв Саакашвили"

MIGnews.com.ua

Нардепы Сергей Власенко, Юрий Деревянко и Дмитрий Добродомов попали в базу сайта "Миротворец" за прорыв границы вместе с бывшим руководителем Одесской областной государственной администрации Михаилом Саакашвили. Об этом свидетельствует рубрика сайта "Чистилище".

Отмечается, что народных депутатов обвиняют в "незаконном пересечении государственной границы, нападении на пограничников и участии в подготовке незаконного пересечения границы лицом без украинского гражданства". Помимо этого Деревянко обвиняют в "манипулировании общественно значимой информацией".