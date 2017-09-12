Украина потребует, чтобы боевики допустили представителя ОБСЕ к Асееву

MIGnews.com.ua

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы и первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что Украина намерена добиваться того, чтобы представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Тони Фриш встретился с украинским журналистом Станиславом Асеевым, которого с начала июня боевики удерживают в оккупированном Донецке, в октябре. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Мы ставили перед координатором Фришем вопрос посещения Асеева, но его также к Стасу не пустили. Фриш планирует в начале октября еще раз посетить оккупированные территории, так что в Минске мы в гуманитарной группе, ссылаясь и на это заявление Фионы, будем требовать допуска представителя ОБСЕ к журналисту ", - говорится в сообщении.

Геращенко добавила, что с начала войны боевики ни разу не допустили представителей Красного Креста к украинским заложникам, а, начиная с лета 2016 года, они не имеют права на звонок родным.

"На все наши требования слышим в ответ: заложников уже посетила одна народный депутат, она убедилась, что у них прекрасные условия содержания. Дважды к нескольким ребятам допустили в свое время координатора ОБСЕ в гуманитарной группе Фриша (при этом рядом стояли руководители тюрьмы и еще какие-то кураторы-надзиратели), и пару раз госпожу Фрейзер - представителя миссии ООН. Но это были не конфиденциальные встречи, и они смогли увидеть не всех заложников, а только нескольких ", - отметила она.