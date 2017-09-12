Порошенко: От российской агрессии пострадали тысячи украинских военных

MIGnews.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что тысячи украинских военнослужащих получили ранения во время обороны Украины от российской агрессии. Такое заявление он сделал на тренировке украинской сборной, которая примет участие в международных соревнованиях "Invictus games" в Канаде, передает УНН.

"Тысячи украинских военных были ранены при осуществлении обороны от российской агрессии каждого клочка украинской земли, и мы хотим, чтобы весь мир видел их возможности, их духовную силу", - сказал президент.

Порошенко добавил, что участники украинской сборной в Торонто продемонстрируют, что после боевого ранения можно вести полноценную жизнь.

"Я не исключаю, что когда-то в одном из "Invictus Games" мы сделаем все, чтобы они прошли в Киеве, чтобы в Киеве, на украинской земле, мы защищали честь Украины", - подчеркнул президент.

Также глава украинского государства призвал всех украинцев, включая тех, кто находится за рубежом, поддержать сборную Украины.